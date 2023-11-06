Проєвропейський кандидат виграв вибори мера Софії у представниці проросійських лівих

У другому турі місцевих виборів у болгарській столиці Софії переміг кандидат проєвропейської коаліції "Продовжуємо зміни" – "Демократична Болгарія" Васил Терзієв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БГНЕС.

Терзієв, один з найбільших ІТ-підприємців Болгарії, за результатами підрахунку 99,78% голосів набирає 48,17%.

Його суперниця Ваня Григорова, яку висунула проросійська Болгарська соціалістична партія, набрала лише трохи менше – 46,92%.

Досить значна кількість виборців – майже 5% – не підтримали жодного з кандидатів.

"Завдяки кожному з вас ми можемо бути оптимістами і вірити, що на Софію чекають кращі часи. Ми будемо вести дуже активну боротьбу з корупцією, зловживаннями та клієнтелізмом. Ми будемо працювати в інтересах кожного, я буду мером усіх жителів Софії – і тих, хто мене підтримав, і тих, хто не підтримав", – заявив Терзієв, коли його перемога на виборах стала очевидною.

Слід зазначити, що протягом 18 років мерією Софії керували представники партії ГЕРБ – спочатку Бойко Борисов, який потім став багаторічним прем’єром Болгарії і пішов у відставку на тлі звинувачень у корупції, а потім чинна очільниця міста Йорданка Фандакова.

На цих виборах Бойко Борисов підтримував кандидатуру Григорової.

Нагадаємо, у першому турі проєвропейські партії Болгарії переконливо перемогли на місцевих виборах в країні, і інтрига у другому турі була між двома провідними парламентськими силами – коаліцією між "Продовжуємо зміни" та "Демократичною Болгарією" (ПЗ-ДБ), а також ГЕРБ, найсильнішою партією в місцевих органах влади.

Як повідомляли, міністр фінансів Болгарії Асен Василев не зміг проголосувати на місцевих виборах у рідному місті Хасково, тому що його імені не знайшли у виборчих списках.