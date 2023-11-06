Проевропейский кандидат выиграл выборы мэра Софии у представительницы пророссийских левых

Во втором туре местных выборов в болгарской столице Софии победил кандидат проевропейской коалиции "Продолжаем изменения" – "Демократическая Болгария" Васил Терзиев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает БГНЕС.

Терзиев, один из крупнейших ІТ-предпринимателей Болгарии, по результатам подсчета 99,78% голосов набирает 48,17%.

Его соперница Ваня Григорова, которую выдвинула пророссийская Болгарская социалистическая партия, набрала лишь немного меньше – 46,92%.

Довольно значительное количество избирателей – почти 5% – не поддержали ни одного из кандидатов.

"Благодаря каждому из вас мы можем быть оптимистами и верить, что Софию ждут лучшие времена. Мы будем вести очень активную борьбу с коррупцией, злоупотреблениями и клиентелизмом. Мы будем работать в интересах каждого, я буду мэром всех жителей Софии – и тех, кто меня поддержал, и тех, кто не поддержал", – заявил Терзиев, когда его победа на выборах стала очевидной.

Следует отметить, что в течение 18 лет мэрией Софии руководили представители партии ГЕРБ – сначала Бойко Борисов, который затем стал многолетним премьером Болгарии и ушел в отставку на фоне обвинений в коррупции, а затем действующий мэр Йорданка Фандакова.

На этих выборах Бойко Борисов поддерживал кандидатуру Григоровой.

Напомним, в первом туре проевропейские партии Болгарии убедительно победили на местных выборах в стране, и интрига во втором туре была между двумя ведущими парламентскими силами – коалицией между "Продолжаем изменения" и "Демократической Болгарией" (ПЗ-ДБ), а также ГЕРБ, сильнейшей партией в местных органах власти.

Как сообщалось, министр финансов Болгарии Асен Василев не смог проголосовать на местных выборах в родном городе Хасково, потому что его имени не нашли в избирательных списках.