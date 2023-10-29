У Болгарії міністр не зміг проголосувати на місцевих виборах – нема у списку виборців

Міністр фінансів Болгарії Асен Василєв не зміг проголосувати на місцевих виборах, які тривають у неділю, у рідному місті Хасково, тому що його імені не знайшли у виборчих списках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал БНР.

Як пояснили БНР у Центральній виборчій комісії Болгарії, Василєв не проживав протягом останніх шести місяців на території країни, як це передбачено законодавством, тому його автоматично виключили з реєстру виборців.

"Ми шукали пана Васильєва у виборчому списку. Ми не знайшли його, тоді ми знайшли його у списку видалених осіб, де причиною було те, що він мав поточну адресу за межами Республіки Болгарія", – зазначила представниця болгарського ЦВК Петя Шопова.

Василєв ще може проголосувати на місцевих виборах, але йому потрібно надати довідку від місцевої влади разом зі спеціальною декларацією про те, що він не буде голосувати в іншому місці. За словами Шопової, міністр погодився виконати ці умови.

У Болгарії в неділю триває перший тур чергових виборів мерів і міських депутатів у 265 муніципалітетах. Партнери по коаліції в уряді й парламенті – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни–Демократична Болгарія" – конкурують на місцевих виборах, що може призвести до зміни балансу правлячої більшості перед майбутньою ротацією прем'єр-міністра у березні 2024 року.

У виборах беруть участь 58 партій та дев'ять коаліцій, а також понад 8 тисяч кандидатів на посади мерів міст, селищ та районів та понад 30 тисяч кандидатів на загальних виборах.

Нагадаємо, у вересні тодішній голова уряду Словаччини Людовіт Одор забув узяти паспорт для того, щоб проголосувати на парламентських виборах.