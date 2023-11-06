Міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш вважає, що ЄС зможе впоратися одночасно із внутрішньою реформою та прийомом нових членів, а відмова від розширення "не призведе ні до чого доброго" і гратиме на руку імперським амбіціям Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

"Нам потрібно подумати, що буде відбуватися, якщо ми не будемо розширюватися. І якщо провести такий аналіз, то виходить, що з цього не буде нічого доброго, – зазначив він.- Україна зараз веде війну за цінності, які ми вважаємо для себе чимось, що є "за замовчуванням", що в Латвії, що у Німеччині – свободу, верховенство права… Українці просто хочуть жити так, як живемо ми. А колись ми у Латвії багато років думали, що хочемо жити так як німці. І зараз ми живемо таким нормальним життям. Але важливо, щоб ми відкрили двері і дали можливість таким країнам, як Україна, стати членом європейської родини".

Він додав, що країни-кандидати, безперечно, мають провести необхідні для цього реформи та відповідати усім критеріям членства.

"Але не має бути такого, що ми, з нашого боку, не хочемо цього (їхнього вступу). Має бути так, що ми якраз прагнемо цього. І ми маємо допомогти їм, Україні та іншим, змогти стати повноправними членами європейської родини", – зазначив міністр закордонних справ Латвії.

Каріньш зауважив також, що відкриття переговорів про вступ – чого очікує Україна у разі позитивної оцінки Єврокомісії – не означає членства "вже завтра", а лише початок процесу подальшого зближення з ЄС.

"Відкриваючи двері для можливого розширення ЄС, ми ще маємо час подумати, як зробити управлінські процеси у Євросоюзі більш ефективними, які проблеми у нас є у процесах ухвалення рішень, що можна покращити… І, думаю, з розширенням чи без нього нам потрібно вдосконалювати процедури ухвалення рішень", – додав Криш’яніс Каріньш.

На його думку, обидва процеси – процес переговорів з країнами-кандидатами і реформа ЄС – можуть відбуватися паралельно.

"Якщо ми цього не зробимо – перспективи для нас доволі похмурі. На сході Європи справді не може бути "сірої зони". Це або ЄС і демократичний лад, або це Росія з її кричущими імперськими прагненнями, яка зараз намагається знищити одного зі своїх сусідів – Україну", – наголосив Каріньш.

Нагадаємо, цієї суботи до Києва приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 8 листопада очікують публікацію звіту Єврокомісії щодо розширення з оцінкою прогресу України у виконанні її "кандидатських" рекомендацій, що стане основою для рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість, що оцінка прогресу України буде позитивною.

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