Стефанішина очікує на позитивну оцінку прогресу України на шляху до ЄС

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість, що оцінка прогресу України на шляху до вступу в Євросоюз у звіті Єврокомісії, який оприлюднять 8 листопада, буде позитивною.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв'ю ZN.ua.

"Це однозначно буде позитивна оцінка. Я це знаю, бо постійно взаємодію з Європейською комісією. Майже кожного місяця я інформувала про наш прогрес", – зазначила Стефанішина.

За її словами, Україна подавала інформацію не тільки щодо виконання семи політичних кроків, необхідних для відкриття перемовин про вступ, а в цілому по всьому блоку майбутніх перемовин і по всіх 35 розділах.

"Тому я впевнена в позитиві оцінки Єврокомісії. Звичайно, що в звіті будуть рекомендації щодо подальших кроків у сфері реформ. Це, власне, рекомендації на наступний рік, і тепер вони будуть кожного року", – переконана віцепрем’єрка.

Вона також висловила переконання, що цей звіт продемонструє, що українці весь час сама себе недооцінюють та постійно відчувають себе нещасними, хоча як країна такими не є.

"Коли український політик – я або будь-хто – виходить і каже, що Україна – це розвинена демократія, то з нас сміються і нам не вірять. Кажуть, подивіться: там корупція, печерський експрокурор гуляє весілля і таке інше. Але цей звіт, підготовлений Єврокомісією, дасть об’єктивну картинку, наприклад, про те, що у нас усю історію незалежності є конкурентний відкритий виборчий процес", – заявила Стефанішина.

"Були спроби фальсифікації, ми змінювали законодавство, – це все було публічно, це все викривалося. Так само щодо інших сфер: буде визнання досягнень, проблемні моменти і сформульовані рекомендації", – резюмувала віцепрем’єрка.

Сьогодні, 4 листопада, відбувається візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва перед публікацією звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.