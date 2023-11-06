Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что ЕС сможет справиться одновременно с внутренней реформой и приемом новых членов, а отказ от расширения "не приведет ни к чему хорошему" и будет играть на руку имперским амбициям России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Нам нужно подумать, что будет происходить, если мы не будем расширяться. И если провести такой анализ, то получается, что из этого не будет ничего хорошего, – отметил он.- Украина сейчас ведет войну за ценности, которые мы считаем для себя чем-то, что есть "по умолчанию", что в Латвии, что в Германии – свободу, верховенство права ... Украинцы просто хотят жить так, как живем мы. А когда-то мы в Латвии много лет думали, что хотим жить так как немцы. И сейчас мы живем такой нормальной жизнью. Но важно, чтобы мы открыли двери и дали возможность таким странам, как Украина, стать членом европейской семьи".

Он добавил, что страны-кандидаты, безусловно, должны провести необходимые для этого реформы и соответствовать всем критериям членства.

"Но не должно быть такого, что мы, с нашей стороны, не хотим этого (их вступления). Должно быть так, что мы как раз стремимся к этому. И мы должны помочь им, Украине и другим, смочь стать полноправными членами европейской семьи", – отметил министр иностранных дел Латвии.

Кариньш отметил также, что открытие переговоров о вступлении – чего ожидает Украина в случае положительной оценки Еврокомиссии – не означает членства "уже завтра", а лишь начало процесса дальнейшего сближения с ЕС.

"Открывая двери для возможного расширения ЕС, у нас еще есть время подумать, как сделать управленческие процессы в Евросоюзе более эффективными, какие проблемы у нас есть в процессах принятия решений, что можно улучшить... И, думаю, с расширением или без него нам нужно совершенствовать процедуры принятия решений", – добавил Кришьянис Кариньш.

По его мнению, оба процесса – процесс переговоров со странами-кандидатами и реформа ЕС – могут происходить параллельно.

"Если мы этого не сделаем – перспективы для нас довольно мрачные. На востоке Европы действительно не может быть "серой зоны". Это или ЕС и демократический строй, или это Россия с ее вопиющими имперскими стремлениями, которая сейчас пытается уничтожить одного из своих соседей – Украину", – подчеркнул Кариньш.

Напомним, в эту субботу в Киев приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 8 ноября ожидается публикация отчета Еврокомиссии по расширению с оценкой прогресса Украины в выполнении ее "кандидатских" рекомендаций, что станет основой для решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность, что оценка прогресса Украины будет положительной.

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