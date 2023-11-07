США зупинять участь у договорі про скорочення озброєнь 7 грудня

У відповідь на рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) США вирішили призупинити дію усіх зобов'язань за угодою, починаючи з 7 грудня.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Рішення про призупинення наших зобов'язань за ДЗЗСЄ було ухвалене в тісній консультації і координації з нашими союзниками по НАТО, багато з яких також є державами-учасницями договору. Низка наших партнерів по ДЗЗСЄ, які не є членами НАТО, також підтримують призупинення зобов'язань у відповідь на дії Росії", – наголошується у заяві.

У Білому домі додали, що призупинення зобов'язань за угодою посилить спроможність НАТО до стримування і оборони за рахунок зняття обмежень щодо планування, розгортання і проведення навчань – "обмежень, які більше не зв'язують Росію після її виходу з договору", йдеться в заяві.

Нагадаємо, 7 листопада Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

Після цього країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.