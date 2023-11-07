США остановят участие в договоре о сокращении вооружений 7 декабря

В ответ на решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) США решили приостановить действие всех обязательств по соглашению, начиная с 7 декабря.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Решение о приостановлении наших обязательств по ДОВСЕ было принято в тесной консультации и координации с нашими союзниками по НАТО, многие из которых также являются государствами-участниками договора. Ряд наших партнеров по ДОВСЕ, которые не являются членами НАТО, также поддерживают приостановление обязательств в ответ на действия России", – отмечается в заявлении.

В Белом доме добавили, что приостановление обязательств по соглашению усилит способность НАТО к сдерживанию и обороне за счет снятия ограничений по планированию, развертыванию и проведению учений – "ограничений, которые больше не связывают Россию после ее выхода из договора", говорится в заявлении.

Напомним, 7 ноября Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

После этого страны НАТО в совместном заявлении объявили о намерении бессрочно остановить свое участие в договоре.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.