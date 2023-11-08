Перевізники Польщі повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску з Україною

Польські перевізники станом на 7 листопада повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

"Станом на зараз "Ягодин – Дорогуськ" – блокується виїзд з України та виїзд із Польщі. Тобто пункт пропуску заблокований повністю. "Краківець – Корчова". Виїзд з України ще можливий, заїхати в Україну – ні. "Рава-Руська – Гребенне". За останньою інформацією від наших прикордонників, перевізники заблокували і виїзд від нас. Тобто рух заблокований повністю також", – зазначив він.

Що стосується ПП Краківець, то виїзд з України ще можливий, тоді як заїхати в Україну – ні, заявив посадовець.

"На всіх пунктах пропускають гуманітарні вантажі та пасажирських транспорт. У напрямку України учасники акції пропускають по одній або кілька машин за годину", – наголосив Деркач.

Він уточнив, що 7 листопада до Польщі через Ягодин виїхали 33 вантажівки, через Краківцеь – 265, через Раву-Руську – 203.

Деркач також запевнив, що українська сторона перебуває у постійній комунікації з командою Міністерства інфраструктури Польщі для вирішення ситуації.

Раніше повідомляли, що Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин".

Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

Ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему.

Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.

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