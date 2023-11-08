Лідер опозиції Словаччини про відмову дати зброю Україні: Ми приєднуємось до Орбана

Голова найбільшої опозиційної партії Словаччини "Прогресивна Словаччина" й віцеспікер парламенту Міхал Шимечка розкритикував рішення уряду країни відмовитись від надання Україні пакета військової допомоги на понад 40 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", передає словацький портал Pravda.

За словами Шимечки, припинення словацьким урядом військової допомоги Україні суперечить його власним стратегічним інтересам.

"Допомога Україні, навіть військова допомога Україні – це не просто якась благодійність, солідарність з країною, яка зазнала окупації. Йдеться про нашу власну безпеку", – заявив він, поянсивши: чим сильніша українська армія, тим безпечніша Словаччина, адже російський агресор і російські війська перебувають далі від її кордонів.

За словами Шимечки, рішення уряду також шкодить іміджу Словаччини як надійного партнера.

"Ми приєднуємося до Віктора Орбана та його проросійської політики. Це шлях до ізоляції всередині західної спільноти", – застеріг лідер "Прогресивної Словаччини", додавши, що це може мати наслідки для її становища в Європейському Союзі та НАТО.

Раніше стало відомо, що новий уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.

Слід зазначити, що, ймовірно, йдеться про пакет допомоги, проти надання якого виступила президентка Словаччини Зузана Чапутова, оскільки відповідна пропозиція з'явилася вже після парламентських виборів.

Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, бо "нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату".