Лидер оппозиции Словакии об отказе дать оружие Украине: Мы присоединяемся к Орбану

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Словакии "Прогрессивная Словакия" и вице-спикер парламента Михал Шимечка раскритиковал решение правительства страны отказаться от предоставления Украине пакета военной помощи на более чем 40 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает словацкий портал Pravda.

По словам Шимечки, прекращение словацким правительством военной помощи Украине противоречит его собственным стратегическим интересам.

"Помощь Украине, даже военная помощь Украине – это не просто какая-то благотворительность, солидарность со страной, которая подверглась оккупации. Речь идет о нашей собственной безопасности", – заявил он, поянсивши: чем сильнее украинская армия, тем безопаснее Словакия, ведь российский агрессор и российские войска находятся дальше от ее границ.

По словам Шимечки, решение правительства также вредит имиджу Словакии как надежного партнера.

"Мы присоединяемся к Виктору Орбану и его пророссийской политике. Это путь к изоляции внутри западного сообщества", – предостерег лидер "Прогрессивной Словакии", добавив, что это может иметь последствия для ее положения в Европейском Союзе и НАТО.

Ранее стало известно, что новое правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.

Следует отметить, что, вероятно, речь идет о пакете помощи, против предоставления которого выступила президент Словакии Зузана Чапутова, поскольку соответствующее предложение появилось уже после парламентских выборов.

После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, потому что "пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата".