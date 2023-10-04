У Словаччині підготували військову допомогу для України, але після виборів "притримали"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв’язку з результатом парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив словацький портал Dennik N.

Виданню стало відомо, що словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги.

Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступає проти такого плану.

У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Нагадаємо, Роберт Фіцо та очолювана ним політсила отримали найбільше голосів на дострокових парламентських виборах у Словаччині цієї суботи. У понеділок він отримав два тижні на формування уряду.

Фіцо і раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України, що говорити про вступ України до ЄС зараз "ілюзорно", а також заявляв, що в Україні нібито "толерують нацизм".

Про можливі коаліційні розклади в Словаччині читайте у статті "ЄвроПравди" Зупинити проросійський реванш.