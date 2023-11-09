Глава Міноборони Фінляндії: Країни Європи мають перейняти нашу оборонну модель

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен вважає, що європейські країни мають перейняти фінський підхід до оборони, збільшивши чисельність збройних сил і запаси боєприпасів, щоб протистояти ризикам з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Ви повинні мати велику армію резервістів, яка може протистояти такого роду загрозам, тому що зараз ключовим моментом в європейській політиці безпеки є те, що ми більше не маємо тісного діалогу з Росією", – зазначив Хакканен.

За словами фінського міністра, зараз Росія разом з "деякими іншими" країнами використовує "всі засоби, щоб розхитати" західні країни, використовуючи міграцію атаки на енергетичний сектор та інші методи гібридної війни.

Він закликав європейські країни взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, в тому числі шляхом виробництва більшої кількості боєприпасів і розбудови оборонної промисловості, а також готуватися до сценарію, коли доведеться діяти без США.

Як зазначає агентство, Фінляндія здатна розгорнути 280 000 військовослужбовців у воєнний час з підготовленого резерву чисельністю трохи менше мільйона завдяки призовній системі, в якій більшість чоловіків і деякі жінки проходять військову підготовку тривалістю від шести місяців до року. Це робить фінські сили резервістів найбільшими в Європі.

Раніше президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявляв, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що ЄС потребує сильного ринку оборонної промисловості, а Україна та інші країни-кандидати повинні розглядатися як його невід'ємна частина.