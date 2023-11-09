Глава Минобороны Финляндии: Страны Европы должны перенять нашу оборонную модель

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен считает, что европейские страны должны перенять финский подход к обороне, увеличив численность вооруженных сил и запасы боеприпасов, чтобы противостоять рискам со стороны России.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Вы должны иметь большую армию резервистов, которая может противостоять такого рода угрозам, потому что сейчас ключевым моментом в европейской политике безопасности является то, что мы больше не имеем тесного диалога с Россией", – отметил Хакканен.

По словам финского министра, сейчас Россия вместе с "некоторыми другими" странами использует "все средства, чтобы расшатать" западные страны, используя миграцию, атаки на энергетический сектор и другие методы гибридной войны.

Он призвал европейские страны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, в том числе путем производства большего количества боеприпасов и развития оборонной промышленности, а также готовиться к сценарию, когда придется действовать без США.

Как отмечает агентство, Финляндия способна развернуть 280 тысяч военнослужащих в военное время из подготовленного резерва численностью чуть менее миллиона благодаря призывной системе, в которой большинство мужчин и некоторые женщины проходят военную подготовку продолжительностью от шести месяцев до года. Это делает финские силы резервистов крупнейшими в Европе.

Ранее президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявлял, что страны ЕС и НАТО должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что ЕС нуждается в сильном рынке оборонной промышленности, а Украина и другие страны-кандидаты должны рассматриваться как его неотъемлемая часть.