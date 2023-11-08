Кулеба: ЄС потрібен ринок оборонної промисловості, Україна має бути його частиною

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що ЄС потребує сильного ринку оборонної промисловості, а Україна та інші країни-кандидати повинні розглядатися як його невід'ємна частина.

Про це він сказав в інтерв'ю Euractiv, передає "Європейська правда".

Згідно з планами, прийнятими на початку цього року, ЄС пообіцяв надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку використовуючи наявні запаси, а потім укладаючи контракти на спільні закупівлі та збільшуючи промислові потужності.

Однак Брюссель відстає від своїх зобов'язань, що підвищує ризик того, що російські війська візьмуть гору через масові поставки боєприпасів з Північної Кореї до Москви.

"Ми повинні поставити собі питання – і я говорю тут не як український міністр закордонних справ, а як європеєць – як ми збираємося перемагати у світі, коли ті, хто стоїть проти нас, просто більш ефективні у військових питаннях?" – сказав Кулеба.

"Я не засуджую і не ставлю під сумнів зобов'язання і політичну волю ЄС допомогти, ми глибоко вдячні за цю волю. Але щось не так у тому, як функціонує європейська оборонна промисловість, – додав він.

ЄС потребує "сильного ринку оборонної промисловості як одного з ключових стовпів спільної політики безпеки і оборони".

"Єдиний спосіб збільшити виробництво – це створити ринок, який буде функціонувати безперебійно, і Україна та інші країни-кандидати вже повинні розглядатися як невід'ємна частина цього ринку", – сказав Кулеба.

"Тому що, на жаль, потреби в безпеці або оборонні потреби в Європі будуть тільки зростати через нестабільність світу, в якому ми живемо"- додав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого тижня у рамках візиту до Німеччини зустрівся з гендиректором оборонного концерну Rheinmetall та обговорив з ним розширення співпраці німецького та українського оборонпрому.

Нагадаємо, у жовтні оголосили, що Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство Rheinmetall та "Української оборонної промисловості".