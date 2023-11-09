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У Словаччині визнали незаконним звільнення топ-посадовця поліції новим головою МВС

Четвер, 9 листопада 2023, 18:35

Муніципальний суд Братислави в четвер зобов’язав відновити на посаді першого віцеголову поліції Словаччини Бранко Кіша, якого звільнив новий міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток у межах кадрових чисток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацький портал Pravda.

Після затвердження нового уряду Словаччини Шутай-Ешток вирішив скасувати посади двох віцепрезидентів поліції, зокрема Кіша, й перевести ще двох віцепрезидентів на інші посади.

Захист Кіша вказував, що той має статус захищеного інформатора (whistleblower), а отже, перед звільненням голова МВС повинен був проконсультуватись із офісом із питань захисту викривачів – з чим погодився й суд.

"Відповідач зобов'язаний допустити позивача до проходження державної служби в президії поліції на посаді першого віцепрезидента поліції", – йдеться в ухвалі про забезпечення позову, яка може бути оскаржена протягом 15 днів.

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МВС Словаччини вже заявило, що подасть оскарження, але до його розгляду Кіш усе одно має бути поновлений на посаді.

Зазначимо, що Бранко Кіш і ще троє звільнених або скорочених поліцейських очільників працювали над справою щодо підозр у зловживаннях поліції в період, коли при владі перебувала партія Smer-SD нинішнього прем'єр-міністра Словаччини Фіцо.

Прокуратура вже висунула звинувачення у цій справі зокрема колишньому голові поліції і нинішньому депутату парламенту від Smer-SD Тібору Гаспару.

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