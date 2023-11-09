У Словаччині визнали незаконним звільнення топ-посадовця поліції новим головою МВС

Муніципальний суд Братислави в четвер зобов’язав відновити на посаді першого віцеголову поліції Словаччини Бранко Кіша, якого звільнив новий міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток у межах кадрових чисток.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацький портал Pravda.

Після затвердження нового уряду Словаччини Шутай-Ешток вирішив скасувати посади двох віцепрезидентів поліції, зокрема Кіша, й перевести ще двох віцепрезидентів на інші посади.

Захист Кіша вказував, що той має статус захищеного інформатора (whistleblower), а отже, перед звільненням голова МВС повинен був проконсультуватись із офісом із питань захисту викривачів – з чим погодився й суд.

"Відповідач зобов'язаний допустити позивача до проходження державної служби в президії поліції на посаді першого віцепрезидента поліції", – йдеться в ухвалі про забезпечення позову, яка може бути оскаржена протягом 15 днів.

МВС Словаччини вже заявило, що подасть оскарження, але до його розгляду Кіш усе одно має бути поновлений на посаді.

Зазначимо, що Бранко Кіш і ще троє звільнених або скорочених поліцейських очільників працювали над справою щодо підозр у зловживаннях поліції в період, коли при владі перебувала партія Smer-SD нинішнього прем'єр-міністра Словаччини Фіцо.

Прокуратура вже висунула звинувачення у цій справі зокрема колишньому голові поліції і нинішньому депутату парламенту від Smer-SD Тібору Гаспару.

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