У Словаччині звільнили голову спецслужби, що фігурує в резонансній справі про топ-корупцію

Президентка Словаччини Зузана Чапутова ухвалила рішення звільнити тимчасово відстороненого голову Словацької інформаційної служби Міхала Алача – фігуранта резонансної справи про приховування корупційних злочинів.

Про це агенції ČTK повідомили в канцелярії словацької президентки, пише "Європейська правда".

Алача, який кілька останніх днів був тимчасово відсторонений від виконання обов’язків голови Словацької інформаційної служби, від середи. Його посаду обійме заступник голови Томаш Рулішек, відповідальний за міжнародні зв’язки.

Подання про відставку Алача уряд Словаччини передав президенту в середу, але не запропонував нового керівника служби.

Алач разом із попередником на посаді Владіміром Пчолінським і ще трьома особами від минулого тижня перебуває під слідством за підозрою у так званій справі Rozuzlenie про перешкоджання розслідуванню корупції та інших злочинів.

За даними слідства, фігуранти на чолі з бізнесменом Петером Кошчем за гроші, які дав останній, домоглись закриття двох корупційних справ – проти самого Кошча та його друга.

У справі, пов'язаній з Алачем та іншими фігурантами, елітний підрозділ словацької поліції NAKA минулого тижня висунув звинувачення Пчолінському та керівнику Управління національної безпеки Словаччини Роману Конечному. Це обвинувачення стосується, серед іншого, підозр у навмисному звільненні незручних співробітників відомства Конечного та розголошенні секретної інформації.

Дії поліції завадили передвиборчій кампанії напередодні дострокових парламентських виборів у Словаччині, що відбудуться у вересні. Критики не уникнув, зокрема, колишній прем'єр-міністр і голова найпопулярнішої партії Smer-SD Роберт Фіцо, який назвав втручання NAKA "поліцейським переворотом".

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