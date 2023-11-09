В Словакии признали незаконным увольнение топ-чиновника полиции новым главой МВД

Муниципальный суд Братиславы в четверг обязал восстановить в должности первого вице-главу полиции Словакии Бранко Киша, которого уволил новый министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток в рамках кадровых чисток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкий портал Pravda.

После утверждения нового правительства Словакии Шутай-Эшток решил отменить должности двух вице-президентов полиции, в частности Киша, и перевести еще двух вице-президентов на другие должности.

Защита Киша указывала, что тот имеет статус защищенного информатора (whistleblower), а значит, перед увольнением глава МВД должен был проконсультироваться с офисом по вопросам защиты обличителей – с чем согласился и суд.

"Ответчик обязан допустить истца к прохождению государственной службы в президиуме полиции в должности первого вице-президента полиции", – говорится в постановлении об обеспечении иска, которое может быть обжаловано в течение 15 дней.

МВД Словакии уже заявило, что подаст обжалование, но до его рассмотрения Киш все равно должен быть восстановлен в должности.

Отметим, что Бранко Киш и еще трое уволенных или сокращенных полицейских руководителей работали над делом о подозрениях в злоупотреблениях полиции в период, когда у власти находилась партия Smer-SD нынешнего премьер-министра Словакии Фицо.

Прокуратура уже предъявила обвинения по этому делу в частности бывшему главе полиции и нынешнему депутату парламента от Smer-SD Тибору Гаспару.

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