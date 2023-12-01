Глава Міноборони Нідерландів закликала Європу бути "готовою до бою"
Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що країни Європи мають зміцнювати свої збройні сили, щоб бути "готовими до бою".
Про це йшлося у її виступі конференції з безпеки в Берліні, який Оллонгрен наводить у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Очільниця оборонного відомства зазначила, що жодна країна не може впоратися з сучасними загрозами безпеці самотужки.
"Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в межах НАТО", – заявила вона.
Вона зазначила, що на території ЄС не було воєн, тому для країн членство у блоку є "водночас нагородою і обіцянкою миру та стабільності".
"Щоб так і залишилось, ми повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути "готовими до бою", – підкреслила Оллонгрен.
Раніше глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.
Він також стурбований, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, почне готуватися до нової війни і жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.