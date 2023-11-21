Глава МЗС Литви вважає можливим напад РФ на Європу за 5-10 років

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс припустив, що напад Росії на Європу після завершення війни в Україні без повної поразки Москви – це лише питання часу.

Про це він сказав в інтерв'ю Elta, пише "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

"Якщо Україна, буде змушена вести переговори, світ, особливо ті його частини, які знаходяться поруч з Україною, повинні почати готуватися до нової війни. Я не можу сказати, коли це буде. Можливо, через 10 років, можливо, через п'ять років, можливо, через кілька років. Мені дуже важко сказати. Але – і я це відчуваю, і я це дуже чітко розумію – у нас може бути дуже мало часу", – сказав він.

Ландсбергіс уточнив, що такий висновок він зробив з російської військової реформи.

"Росія почала війну з 200-тисячним військом, зосередженим біля України. Сьогодні Росія має щонайменше вдвічі більше. Плани, які вони оголосили про реформування армії, здаються справжніми. Це не їхня традиційна пропаганда. Військова реформа спрямована проти НАТО і проти нас", – сказав міністр.

Ландсбергіс також наполягає на необхідності для Литви радикально переосмислити свою оборону і значно збільшити військові витрати.

"Хоча ми підтримуємо Україну і це одне з найбільш об'єднуючих питань для країни, ми не наважилися сказати, наскільки це безпосередньо пов'язано з нашою безпекою", – сказав він.

"Я думаю, що Литва повинна активно думати про зміни в концепції безпеки і піраміді безпеки, побудованій 30 років тому", – вважає Ландсбергіс.

За його словами, глобальні зміни вимагають від Литви фундаментального переосмислення національної безпеки. Це включає, за словами Ландсбергіса, підготовку до того, що США можуть переосмислити свої інтереси і зобов'язання в Європі.

"[США] залишаються і залишатимуться важливою опорою нашої безпеки. Але ми повинні набагато краще розуміти мінливі інтереси США і бути готовими реагувати на них", – сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні заявив, що якщо Росію не перемогти, то вона нападе знову.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг казав, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що він буде важким.

Німецький канцлер Олаф Шольц також вважає, що війна в Україні може тривати дуже довго.