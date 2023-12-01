Глава Минобороны Нидерландов призвала Европу быть "готовой к бою"

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что страны Европы должны укреплять свои вооруженные силы, чтобы быть "готовыми к бою".

Об этом шла речь в ее выступлении на конференции по безопасности в Берлине, которое Оллонгрен приводит в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Руководительница оборонного ведомства отметила, что ни одна страна не может справиться с современными угрозами безопасности самостоятельно.

"Мы, европейцы, должны активизироваться, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевого столба в рамках НАТО", – заявила она.

Она отметила, что на территории ЕС не было войн, поэтому для стран членство в Евроосоюзе является "одновременно наградой и обещанием мира и стабильности".

"Чтобы так и осталось, мы должны действовать сейчас. Европа должна заново научиться сдерживать. Мы должны сделать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть "готовыми к бою", – подчеркнула Оллонгрен.

Ранее литовский министр Габриэлюс Ландсбергис в интервью заявлял, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Он также обеспокоен, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать любой из ее соседей.