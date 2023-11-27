Глава МЗС Литви: якщо не забезпечимо перемогу України, РФ почне готуватись до нової війни

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс стурбований, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, почне готуватися до нової війни і жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це він сказав в інтерв’ю ELTA.

Ландсбергіс протягом інтерв’ю акцентує, що у світі настає нова геополітична реальність, тож країна має готуватися до поганих і найгірших сценаріїв, з якими може зіткнутися у майбутньому. Він стурбований тим, що, за його баченням, далеко не всі союзники сприймають боротьбу України як ту, де визначається і їхнє власне майбутнє.

"Якщо Захід не забезпечить перемогу України, Путін отримає можливість заявити про свою перемогу і почати готуватися до нової війни. І ця війна може бути де завгодно", – зауважив Ландсбергіс.

Він розкритикував тих, хто переконаний, що війна Кремля проти України є останньою, і якщо у ній домовитися про перемир’я, то мир буде сталим.

"Це вже третя війна (Росії проти своїх сусідів. – Ред.) Хто б не казав, що ось це вже точно кінець, вони або не розуміють, про що говорять, або брешуть, щоб заспокоїти суспільство. 2008 рік теж був "кінцем", і 2014 рік був "кінцем"... Зараз стоїть питання лише про те, наскільки ми усі на східному фланзі готові до нового удару. Росія може відновитися, хоча й виглядає, що вона зазнала удару і втратила величезну кількість людей", – зауважив Ландсбергіс.

Глава МЗС Литви також розкритикував заяви, що Україна сама має визначати, що для неї буде перемогою.

"Це рішення залежить не від українців. Українці готові боротися, доки український прапор підняли би над Ластівчиним гніздом у Криму, до звільнення Донецька й Луганська, до повернення усіх територій у міжнародно визнаних кордонах. Але вони зможуть зробити це лише за умови, якщо ми допоможемо. Якщо наша допомога зупиниться, їм доведеться зупинятися. Це наша відповідальність", – наголосив Ландсбергіс.

Ландсбергіс нагадав, як за останні півтора року почала озброюватися Польща, та вважає, що Литві також слід переглянути свою концепцію нацбезпеки, щоб бути краще готовою до можливих викликів.

"Хочу вірити, що наша країна більше не опиниться сам на сам, як у 1939 році. Тоді у нас не було союзників. Зараз ми є частиною наймогутнішого блоку у світі.

На наші альянси чекають випробування – у цьому я не маю сумнівів. Особливо якщо Україні не допоможуть перемогти. Тоді Росія отримає нагоду випробовувати ці альянси всіма можливими способами – військовими та іншими. Тож ми маємо оцінити, що можна змінити, як можна покращити нашу безпеку", – зазначив Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав Ландсбергіса "присісти і заспокоїтися" після того, як той в інтерв'ю заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Тим часом президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Москва справді може почати агресію проти країн східного флангу НАТО у майбутньому, якщо сприйме розв'язку у війні в Україні як свою перемогу.