МЗС Фінляндії відкрило онлайн-курс щодо санкцій

МЗС Фінляндії запустило відкритий для всіх онлайн-курс про міжнародні санкції, в тому числі проти Росії, щоб підвищити знання фінів про цей інструмент

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Фінляндії.

"Ефективне впровадження санкцій вимагає розуміння санкцій та їх застосування. Щоб розширити знання фінів про санкції, Міністерство закордонних справ опублікувало відкритий для всіх онлайн-курс про санкції. Курс охоплює не лише основні аспекти санкцій, які повторюються в усіх санкційних системах, а й особливості санкцій проти Росії", – розповіли у відомстві.

Курс охоплює основи санкцій та способи їх дотримання. Багато фундаментальних питань, таких як поняття коштів та економічних ресурсів, заморожування коштів, принципи заборони експорту та імпорту, повторюються в різних санкційних режимах.

У курсі на прикладах висвітлюються санкційні правила, особливо ті, що пов'язані з широкими санкціями проти Росії. Курс містить спеціальний розділ, присвячений виявленню обходу санкцій, а також практичні інструкції щодо належної обачності для компаній та органів влади.

"Санкції ЄС проти Росії є безпрецедентно широкими, що створює виклики для багатьох операторів у практичному застосуванні санкцій.

З погляду ефективності санкцій, надзвичайно важливо, щоб і компанії, і органи влади знали, як їх застосовувати. Я сподіваюся, що вступний курс про санкції допоможе операторам правильно застосовувати санкції", – каже глава МЗС Еліна Валтонен.

Курс триває кілька годин і є можливість отримати сертифікат про його проходження.

Проєкт "Pakotteiden peruskurssi" ("Вступ до санкцій") проводить Фінський інститут державного управління HAUS на замовлення Міністерства закордонних справ. Зміст курсу розроблений за участю фахівців з питань санкцій з Міністерства закордонних справ та інших органів влади, а також представників торгівлі, промисловості та бізнесу.

Наскільки відомо, цей курс є першим публічним онлайн-тренінгом з питань санкцій, запропонованим у державі-члені ЄС.

Раніше повідомляли, що деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового, дванадцятого пакета санкцій виступили проти положення, яке б суттєво обмежило реекспорт до Росії низки європейських товарів.

15 листопада країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".