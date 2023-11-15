ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель разом із Європейською комісією в середу представили державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Про це йдеться в заяві Борреля, яку цитує "Європейська правда".

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.

Інших подробиць у заяві європейських відомств не наводиться.

Раніше Bloomberg писав, що пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро, зокрема заборону експорту верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю, що використовується на війни проти України.

Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн "Групи семи" на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського походження.