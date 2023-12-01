МИД Финляндии открыл онлайн-курс по санкциям

МИД Финляндии запустил открытый для всех онлайн-курс о международных санкциях, в том числе против России, чтобы повысить знания финнов об этом инструменте

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в МИД Финляндии.

"Эффективное внедрение санкций требует понимания санкций и их применения. Чтобы расширить знания финнов о санкциях, Министерство иностранных дел опубликовало открытый для всех онлайн-курс о санкциях. Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России", – рассказали в ведомстве.

Курс охватывает основы санкций и способы их соблюдения. Многие фундаментальные вопросы, такие как понятие средств и экономических ресурсов, замораживание средств, принципы запрета экспорта и импорта, повторяются в различных санкционных режимах.

В курсе на примерах освещаются санкционные правила, особенно те, которые связаны с широкими санкциями против России. Курс включает специальный раздел, посвященный выявлению обхода санкций, а также практические инструкции по надлежащей осмотрительности для компаний и органов власти.

"Санкции ЕС против России являются беспрецедентно широкими, что создает вызовы для многих операторов в практическом применении санкций.

С точки зрения эффективности санкций, чрезвычайно важно, чтобы и компании, и органы власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс о санкциях поможет операторам правильно применять санкции", – говорит глава МИД Элина Валтонен.

Курс длится несколько часов и есть возможность получить сертификат о его прохождении.

Проект "Pakotteiden peruskurssi" ("Введение в санкции") проводился Финским институтом государственного управления HAUS по заказу Министерства иностранных дел. Содержание курса было разработано при участии специалистов по вопросам санкций из Министерства иностранных дел и других органов власти, а также представителей торговли, промышленности и бизнеса.

Насколько известно, этот курс является первым публичным онлайн-тренингом по вопросам санкций, предложенным в государстве-члене ЕС.

Ранее сообщалось, что некоторые государства-члены Европейского Союза при обсуждении нового, двенадцатого пакета санкций выступили против положения, которое бы существенно ограничило реэкспорт в Россию ряда европейских товаров.

15 ноября странам-членам ЕС представили предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ИТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".