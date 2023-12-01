Експрем’єр Італії вважає, що ЄС має "стати державою"

Європейський Союз перебуває на переломному етапі, і зараз йому необхідно об'єднатися, щоб "стати державою".

Про це заявив колишній прем'єр-міністр і голова ЄЦБ Маріо Драгі під час презентації своєї книги, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Драгі, економіст, відомий своїм підходом "за будь-яку ціну", який керував Італією під час пандемії, каже, що він "стурбований" критичним моментом, який переживає Європа.

"Будемо сподіватися, що ті основоположні цінності, які об'єднали нас, утримають нас разом... Сьогодні модель зростання розпалася, і нам потрібно заново винайти спосіб зростання, але для цього нам потрібно стати державою", – сказав він.

За його словами, настав час об'єднатися і подолати труднощі, пов'язані з фрагментарним регулюванням ЄС у кожному секторі, що уповільнює роботу ЄС, зокрема, у реагуванні на надзвичайні ситуації.

Говорячи про ринковий потенціал ЄС, Драгі назвав його "занадто малим", додавши, що "існує так багато ринків, і тому невеликі компанії, які народжуються в Європі, як тільки вони виростають, продаються або йдуть до США".

Однак, на думку Драгі, у той час як дві війни тривають – в Україні і на Близькомук Сході – ЄС може з часом набрати сили, особливо з огляду на те, що вже обговорюють розширення Євросоюзу.

"Ми, як Європа, витрачаємо в три-п'ять разів більше, ніж Росія, і ми є другим найбільшим інвестором у військові витрати після США. Тому це питання кращої координації... Це особливий момент, коли ми повинні переглянути багато припущень нашого спільного буття", – підсумував він.

Як відомо, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.

Однак останнім часом у ЄС почали поволі схилятись до того, що розширення повинне відбутися без глибокої реформи. Зокрема, в Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами.