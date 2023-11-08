У Єврокомісії заявили, що Євросоюз може прийняти нових країн-членів і з теперішніми договорами й правилами, і розширення та внутрішня реформа ЄС не є взаємно обумовленими процесами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу в Брюсселі у середу єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї.

Варгеї зазначив, що у ЄС справді обговорюють інституційні реформи, але з сигналом, що між новим розширенням та реформою Євросоюзу немає взаємної обумовленості.

"ЄС готовий до розширення з існуючим комплексом договорів і правил, і ми маємо бути спроможні розширитися, прийняти нових членів навіть на основі існуючих договорів.

Звісно, потрібно думати, як вдосконалюватися, як еволюціонувати – але не тому, що наближається розширення, а тому що нам потрібно покращувати Євросоюз. Тож це дві окремі дискусії і їх варто залишати окремими", – прокоментував він.

Як відомо, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень. Такий підхід загрожував тим, що вступ України стане "заручником" цього процесу і затягнеться на дуже тривалий час. Проте згодом настрої змінилися.

Читайте детальніше на цю тему: "Не буває членства другого сорту": про що домовилися на конференції щодо розширення ЄС.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала державам ЄС розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ.