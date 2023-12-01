Экс-премьер Италии считает, что ЕС должен "стать государством"

Европейский Союз находится на переломном этапе, и сейчас ему необходимо объединиться, чтобы "стать государством".

Об этом заявил бывший премьер-министр и председатель ЕЦБ Марио Драги во время презентации своей книги, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Драги, экономист, известный своим подходом "любой ценой", который руководил Италией во время пандемии, говорит, что он "обеспокоен" критическим моментом, который переживает Европа.

"Будем надеяться, что те основополагающие ценности, которые объединили нас, удержат нас вместе [...] Сегодня модель роста распалась, и нам нужно заново изобрести способ роста, но для этого нам нужно стать государством", – сказал он.

По его словам, пришло время объединиться и преодолеть трудности, связанные с фрагментарным регулированием ЕС в каждом секторе, что замедляет работу ЕС, в частности, в реагировании на чрезвычайные ситуации.

Говоря о рыночном потенциале ЕС, Драги назвал его "слишком малым", добавив, что "существует так много рынков, и поэтому небольшие компании, которые рождаются в Европе, как только они вырастают, продаются или уходят в США".

Однако, по мнению Драги, время может прийти. Даже если две войны продолжаются, ЕС может со временем набрать силы, особенно учитывая то, что расширение уже обсуждается.

"Мы, как Европа, тратим в три-пять раз больше, чем Россия, и мы являемся вторым крупнейшим инвестором в военные расходы после США. Поэтому это вопрос лучшей координации (...) Это особый момент, когда мы должны пересмотреть многие предположения нашего общего бытия", – подытожил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению и реформированию Европейского Союза.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.

Однако в последнее время в ЕС начали медленно склоняться к тому, что расширение должно произойти без глубокой реформы. В частности, в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами.