На кордоні з Польщею у черзі стоять тисячі вантажівок, зі Словаччиною – сотні

Держприкордонслужба України надала свіжі дані про ситуацію з чергами вантажівок на ділянках кордону з Польщею і Словаччиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, якого цитує Укрінформ.

За його словами, станом на ранок п’ятниці на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.

Найбільші черги – навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська", додав Демченко.

Також він зазначив, що тисячі транспортних засобів очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.

Він поінформував, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску "Ягодин" прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.

"Якщо говорити про "Раву-Руську" і "Краківець", то до 6 листопада за добу перетинало кордон десь по 600 вантажівок в обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилася удвічі або і утричі", – розповів Демченко.

Щодо ситуації на кордоні зі Словаччиною речник ДПСУ зазначив, що на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" у чергах перебуває десь 600 вантажівок.

Крім того, на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса" у черзі стоять до 1000 вантажних транспортних засобів.

За його словами, прикордонники мають інформацію від словацьких колег про те, що у п’ятницю розпочнеться блокування руху для вантажівок саме на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

"Власне, о 16-й годині за Києвом будемо бачити, яка складеться ситуація на кордоні зі Словаччиною далі. Хоча учасники цієї акції зазначали, що вони на виїзд зі Словаччини будуть пропускати десь по чотири вантажівки на годину", – заявив Демченко.

Нагадаємо, польські далекобійники розпочали свій протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу, і для водіїв із ЄС, які в'їжджають в Україну, за винятком гуманітарної допомоги і військових вантажів.

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