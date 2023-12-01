Госпогранслужба Украины предоставила свежие данные о ситуации с очередями грузовиков на участках границы с Польшей и Словакией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, которого цитирует Укринформ.

По его словам, по состоянию на утро пятницы на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств.

Самые большие очереди – напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская", добавил Демченко.

Также он отметил, что тысячи транспортных средств ожидают возможности пересечь границу в направлении Польши.

Он проинформировал, что за минувшие сутки польская сторона на пункте пропуска "Ягодин" приняла не более 20 грузовых транспортных средств на въезд.

"Если говорить о "Раве-Русской" и "Краковце", то до 6 ноября за сутки пересекало границу где-то по 600 грузовиков в оба направления. Сейчас это количество уменьшилось вдвое или втрое", – рассказал Демченко.

Относительно ситуации на границе со Словакией представитель ГПСУ отметил, что на направлении пункта пропуска "Ужгород – Вышне Немецке" в очередях находится около 600 грузовиков.

Кроме того, на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса" в очереди стоят до 1000 грузовых транспортных средств.

По его словам, у пограничников есть информация от словацких коллег о том, что в пятницу начнется блокирование движения для грузовиков именно на направлении пункта пропуска "Ужгород – Вышне Немецке".

"Собственно, в 16:00 по Киеву будем видеть, какая сложится ситуация на границе со Словакией дальше. Хотя участники этой акции отмечали, что они на выезд из Словакии будут пропускать где-то по четыре грузовика в час", – заявил Демченко.

Напомним, польские дальнобойщики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз, и для водителей из ЕС, которые въезжают в Украину, за исключением гуманитарной помощи и военных грузов.

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