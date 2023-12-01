Бельгія і Франція починають місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії

Італійські Військово-повітряні сили, які охороняли повітряний простір країн Балтії протягом чотирьох місяців, передали командування місією Королівським ВПС Бельгії та ВПС Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Дислоковані в Литві бельгійські військові патрулюватимуть повітряний простір чотирма винищувачами F-16 Fighting Falcon, а французькі військові – чотирма винищувачами Mirage 2000.

"У нинішній безпековій ситуації відданість членів Альянсу колективній обороні набуває особливого значення. Місія з патрулювання повітряного простору є демонстрацією солідарності і надійності НАТО.

Члени Альянсу відіграють ключову роль у забезпеченні безпечного неба для країн Балтії і в посиленні готовності до стримування і оборони", – сказав заступник міністра оборони Литви Жилвінас Томкус.

Королівські ВПС Бельгії вже всьоме беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Нинішній бельгійський контингент складатиметься з близько 80 військовослужбовців, серед яких пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, зв'язківці та інші фахівці.

Французькі ВПС всьоме розгортають в країнах Балтії в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору. Їхня зміна складається з близько 100 військовослужбовців різних родів військ.

Італійські військові, які завершили місію, здійснювали патрулювання повітряного простору за допомогою чотирьох винищувачів Eurofighter Typhoon.

Місія повітряного патрулювання НАТО була створена в 2004 році. Основне її завдання – захист повітряного простору Латвії, Литви, Естонії. Цю місію виконують почергово країни-члени Альянсу.