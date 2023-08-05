Італія та Іспанія розгорнули свої винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО

Підрозділи винищувачів Eurofighter Typhoon Італії та Іспанії змінили повітряні сили Португалії, Румунії та Великої Британії в рамках місії повітряної поліції НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

"На авіабазі Шяуляй Італія 3 серпня прийняла естафету від Португалії та Румунії в рамках балтійської місії повітряної поліції. Італійські Eurofighter після восьми місяців розгортання в рамках посиленої місії НАТО в Румунії тепер захищатимуть небо Естонії, Латвії та Литви в найближчі чотири місяці", – йдеться у повідомленні.

Італія вже вдев’яте розгортає свої винищувачі в Балтійському регіоні на додаток до захисту неба над Албанією, Чорногорією і Словенією в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

Того ж дня підрозділ Typhoon Королівських ВПС Великої Британії передав свою місію іспанським винищувачам Eurofighters.

Місія повітряної поліції НАТО була створена в 2004 році. Основне її завдання – захист повітряного простору Латвії, Литви, Естонії. Цю місію виконують почергово країни-члени Альянсу.

Нагадаємо, 3 серпня Військово-повітряні сили Німеччини відрядили шість винищувачів Eurofighter і близько трьох десятків військовослужбовців до Ісландії для участі в навчаннях Rapid Viking 2023 під егідою НАТО.

Це вперше за понад десять років німецька авіація дислокована в Ісландії.