Бельгия и Франция начинают миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

Итальянские Военно-воздушные силы, охранявшие воздушное пространство стран Балтии в течение четырех месяцев, передали командование миссией Королевским ВВС Бельгии и ВВС Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Дислоцированные в Литве бельгийские военные будут патрулировать воздушное пространство четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon, а французские военные – четырьмя истребителями Mirage 2000.

"В нынешней ситуации с безопасностью преданность членов Альянса коллективной обороне приобретает особое значение. Миссия по патрулированию воздушного пространства является демонстрацией солидарности и надежности НАТО.

Члены Альянса играют ключевую роль в обеспечении безопасного неба для стран Балтии и в усилении готовности к сдерживанию и обороне", – сказал заместитель министра обороны Литвы Жилвинас Томкус.

Королевские ВВС Бельгии уже в седьмой раз участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Нынешний бельгийский контингент будет состоять примерно из 80 военнослужащих, среди которых пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, связисты и другие специалисты.

Французские ВВС в седьмой раз разворачивают в странах Балтии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Их смена состоит из около 100 военнослужащих различных родов войск.

Итальянские военные, которые завершили миссию, осуществляли патрулирование воздушного пространства с помощью четырех истребителей Eurofighter Typhoon.

Миссия воздушного патрулирования НАТО была создана в 2004 году. Основная ее задача – защита воздушного пространства Латвии, Литвы, Эстонии. Эту миссию выполняют поочередно страны-члены Альянса.