Франція закликала до відновлення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Франція заявила, що шкодує про припинення перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС, та закликала до його відновлення.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Катрін Колонна, повідомляє AFP.

"Ми просимо, щоб перемир'я було відновлено. Це необхідно", – сказала вона.

За словами Колонна, відновлення перемир'я, яке дозволило звільнити 80 ізраїльських заручників в обмін на 240 палестинських в'язнів, є вкрай необхідним.

"Зрив перемир'я – це дуже погана новина, яка викликає жаль, тому що це не приносить ніякого рішення та ускладнює вирішення всіх питань, які виникають", – заявила глава МЗС Франції.

"Водночас важливо продовжувати звільняти заручників, які вже 55 днів перебувають у надзвичайно важких умовах, щоб забезпечити надходження більшої кількості гуманітарної допомоги та можливість її розподілу в секторі Гази, де страждає цивільне населення", – резюмувала Колонна.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до продовження тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у зв'язку з відновленням бойових дій у секторі Гази.

О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. У понеділок Катар як посередник успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.

Вранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з ХАМАС.

Уранці 1 грудня пресслужба армії Ізраїлю поінформувала, що ХАМАС порушив перемир'я в секторі Гази і відкрив вогонь по ізраїльській території, ізраїльські військові відновили бойові дії.