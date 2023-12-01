Франция призвала к восстановлению перемирия между Израилем и ХАМАС

Франция заявила, что сожалеет о прекращении перемирия между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, и призвала к его восстановлению.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Катрин Колонна, сообщает AFP.

"Мы просим, чтобы перемирие было восстановлено. Это необходимо", – сказала она.

По словам Колонна, восстановление перемирия, которое позволило освободить 80 израильских заложников в обмен на 240 палестинских заключенных, является крайне необходимым.

"Срыв перемирия – это очень плохая новость, которая вызывает сожаление, потому что это не приносит никакого решения и затрудняет решение всех возникающих вопросов", – заявила глава МИД Франции.

"В то же время важно продолжать освобождать заложников, которые уже 55 дней находятся в чрезвычайно тяжелых условиях, чтобы обеспечить поступление большего количества гуманитарной помощи и возможность ее распределения в секторе Газа, где страдает гражданское население", – резюмировала Колонна.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к продолжению временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

В семь часов утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. В понедельник Катар как посредник успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.

Утром 30 ноября Армия обороны Израиля заявила о продолжении перемирия с ХАМАС.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушил перемирие в секторе Газа и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия.