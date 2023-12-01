У Німеччині закликали продовжити перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС на тлі відновлення боїв

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на тлі відновлення бойових дій у секторі Гази закликає до продовження тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Її заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

"У ці хвилини ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити продовження гуманітарного перемир'я", – зазначила глава німецького МЗС.

За її словами, перемир’я важливе для звільнення всіх заручників і "полегшення страждань палестинців".

"Ізраїль ніколи не зможе жити в безпеці, якщо з терором не боротися. І водночас безпека для Ізраїлю може бути тільки тоді, коли палестинці також матимуть перспективи майбутнього", – додала Бербок.

Вона наголосила, що успішне майбутнє на Близькому Сході можливе лише тоді, коли ХАМАС більше не матиме шансів на відновлення.

"ХАМАС більше не повинен становити екзистенційну загрозу для Ізраїлю. ХАМАС повинен скласти зброю. Це єдиний спосіб відкрити політичний горизонт для рішення про дві держави... яким би нереалістичним це не здавалося сьогодні", – сказала Бербок.

О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. У понеділок Катар як посередник успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.

Вранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з ХАМАС.

Уранці 1 грудня пресслужба армії Ізраїлю поінформувала, що ХАМАС порушив перемир'я в секторі Гази і відкрив вогонь по ізраїльській території, ізраїльські військові відновили бойові дії.