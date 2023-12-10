ВМС Нідерландів супроводжували російські кораблі в Північному морі

Підрозділи ВМС Нідерландів супроводжували три російські кораблі в Північному морі в суботу.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

У заяві Міноборони йдеться, що російські судна – фрегат, підводний човен і буксир – увійшли у виключну економічну зону Нідерландів у Північному морі та, ймовірно, прямували до Середземного моря.

Після проходження інші партнери по НАТО взяли на себе ескорт російської групи кораблів.

Згідно з міжнародним правом, російські кораблі мали право проходити цією частиною Північного моря, але їх супроводжували підрозділи ВМС Нідерландів , як заявили в Міноборони, "для підкреслення пильності".

З липня супровід у Північному морі кораблів, що не є членами НАТО, є регулярним завданням військово-морського флоту Нідерландів.

Нідерландські спецслужби раніше попереджали, що російські кораблі наносили на карти місця розташування інтернет-кабелів, газопроводів та вітрових електростанцій біля берегів Нідерландів.

Цієї весни ЗМІ країн Північної Європи розкрили секретні операції РФ у водах довкола своїх держав.