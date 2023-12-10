ВМС Нидерландов сопровождали российские корабли в Северном море

Подразделения ВМС Нидерландов сопровождали три российских корабля в Северном море в субботу.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В заявлении Минобороны говорится, что российские суда – фрегат, подводная лодка и буксир – вошли в исключительную экономическую зону Нидерландов в Северном море и, вероятно, направлялись в Средиземное море.

После прохождения другие партнеры по НАТО взяли на себя эскорт российской группы кораблей.

Согласно международному праву, российские корабли имели право проходить этой частью Северного моря, но их сопровождали подразделения ВМС Нидерландов, как заявили в Минобороны, "для подчеркивания бдительности".

С июля сопровождение в Северном море кораблей, не являющихся членами НАТО, является регулярной задачей военно-морского флота Нидерландов.

Нидерландские спецслужбы ранее предупреждали, что российские корабли наносили на карты места расположения интернет-кабелей, газопроводов и ветровых электростанций у берегов Нидерландов.

Этой весной СМИ стран Северной Европы раскрыли секретные операции РФ в водах вокруг своих государств.