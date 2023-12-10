Блокада кордону: З України до Польщі прибула партія вантажівок залізницею

"Укрзалізниця" повідомила, що на тлі блокади кордону до Польщі з України потягом прибула партія вантажівок.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у неділю у Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ.

"Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

У п’ятницю повідомляли, що "Укрзалізниця" відправила до Польщі першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.