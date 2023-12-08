"Укрзалізниця" відправила до Польщі залізницею першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це компанія повідомила в ніч на п’ятницю, зазначивши, що цей крок готували два тижні.

У складі контрейлерного поїзда, що рушив до Польщі за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща) – 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів з напівпричепами, а водіїв повезли через кордон автобусом.

"Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку", – зазначили в "Укрзалізниці".

Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

В "Укрзалізниці" додали, що тепер відкрита можливість замовляти таке перевезення вантажівок, з України до Польщі – через філію "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", а у зворотному напрямку – через UZ Cargo Poland.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу ЗСУ, через блокаду зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів.

Уряди України та Польщі останніми тижнями ведуть діалог у спробах знайти компромісні рішення для розблокування кордону. У Мінінфраструктури заявили, що очікують від Польщі відновлення перемовин з блокувальниками після того, як у пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" почали пропускати порожні вантажівки.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

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