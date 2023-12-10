Блокада границы: Из Украины в Польшу прибыла партия грузовиков по железной дороге

"Укрзализныця" сообщила, что на фоне блокады границы в Польшу из Украины поездом прибыла партия грузовиков.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в воскресенье в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Украинская и польская стороны согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. Далее грузовики в пункт назначения направятся по автодороге.

Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ.

"Укрзализныця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков. Он курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).

В пятницу сообщали, что "Укрзализныця" отправила в Польшу первую партию грузовиков в обход заблокированных автодорожных КПП.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.