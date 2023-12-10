Суд в Естонії визнав незаконним наказ про вакцинацію для військових

Тартуський адміністративний суд ухвалив рішення задовольнити колективну апеляцію військовослужбовців Сил оборони Естонії, визнавши незаконним наказ командувача, який зобов'язує військовослужбовців робити щеплення від Covid-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

На думку суду, не було жодних правових підстав для запровадження вимоги про вакцинацію внутрішнім актом і зобов'язання про вакцинацію не могло розглядатися як пропорційний захід.

Відповідно, суд скасував наказ командувача Сил оборони про введення вимоги про вакцинацію 31 серпня 2021 року.

У своєму рішенні суд пояснив, що хоча вимогу не можна вважати прямим зобов'язанням щодо вакцинації, за своєю суттю вона еквівалентна зобов'язанню з вакцинації.

Обов'язок пред'явити сертифікат по суті є зобов'язанням щодо вакцинації здорової людини, оскільки вакцинація стала умовою продовження роботи.

На думку Тартуського адміністративного суду, зобов'язання вакцинуватися не може бути реалізовано внутрішнім актом Сил оборони, який посягає на фізичну недоторканність людини та порушує її право на охорону здоров'я.

Загальні правила охорони праці не зобов'язують військовослужбовців та співробітників Сил оборони проходити вакцинацію, як і роботодавець не має права нав'язувати обов'язок вакцинації.

Також не визначено умов, за яких припустимо покладання такого обов'язку.

На думку суду, Закон про гігієну та безпеку праці має надто загальне формулювання, щоб дозволити накладати зобов'язання щодо вакцинації на підставі результатів оцінки ризику.

Накладення зобов'язання щодо вакцинації на підставі такого загального дозволу, що порушує основні права людини, не є ані законним, ані допустимим.

Як повідомляли раніше, у першому півріччі 2023 року Естонія утилізувала вакцин від коронавірусу на 15 млн євро.