Суд в Эстонии признал незаконным приказ о вакцинации для военных

Тартуский административный суд принял решение удовлетворить коллективную апелляцию военнослужащих Сил обороны Эстонии, признав незаконным приказ командующего, обязывающего военнослужащих прививаться от Covid-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

По мнению суда, не было никаких правовых оснований для введения требования о вакцинации внутренним актом и обязательство о вакцинации не могло рассматриваться как пропорциональное мероприятие.

Соответственно, суд отменил приказ командующего Силами обороны о введении требования о вакцинации 31 августа 2021 года.

В своем решении суд объяснил, что хотя требование нельзя считать прямым обязательством по вакцинации, по своей сути оно эквивалентно обязательству по вакцинации.

Обязанность предъявить сертификат по существу является обязательством по вакцинации здорового человека, поскольку вакцинация стала условием продолжения работы.

По мнению Тартуского административного суда, обязательство вакцинироваться не может быть реализовано внутренним актом Сил обороны, посягающим на физическую неприкосновенность человека и нарушающим его право на здравоохранение.

Общие правила охраны труда не обязывают военнослужащих и сотрудников сил обороны проходить вакцинацию, как и работодатель не имеет права навязывать обязанность вакцинации.

Также не определены условия, при которых допустимо возложение такой обязанности.

По мнению суда, Закон о гигиене и безопасности труда имеет слишком общую формулировку, чтобы позволить налагать обязательства по вакцинации на основании результатов оценки риска.

Наложение обязательства по вакцинации на основании такого общего разрешения, нарушающего основные права человека, не является ни законным, ни допустимым.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2023 года Эстония утилизировала вакцин от коронавируса на 15 млн евро.