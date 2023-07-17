Естонія за пів року утилізувала вакцин від COVID-19 на 15 млн євро

У першому півріччі 2023 року Естонія утилізувала вакцин від коронавірусу на 15 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив ERR радник із комунікацій Міністерства соціальних справ країни Нееме Райдвере.

Зазначається, що за перші шість місяців цього року в Естонії списали або відправили на списання 728 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

"У грошовому вираженні ця кількість становить 15,4 мільйона євро", – заявив Райдвере.

Він вказав, що наприкінці червня на складах перебувало 732 тисячі доз вакцин від COVID-19 із закінченням терміну придатності наприкінці лютого 2024 року.

"Скільки їх буде використано, зокрема як пожертвування іншим країнам, передбачити неможливо. Поки що Естонія встигла передати загалом приблизно 641 тисячу доз", – додав Райдвере.

Повідомляють, що в перші пів року в Естонії зробили 11 тисяч щеплень проти коронавірусу.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Німеччини підтвердило утилізацію 83 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу на загальну суму 1,6 мільярда євро – подібна доля може спіткати ще 120 мільйонів доз, які перебувають на складах.

Також цього року про утилізацію мільйон доз вакцин проти COVID оголошували й інші європейські держави, наприклад Болгарія та Швейцарія. При цьому на тлі спаду захворюваності на коронавірус вони переглянули контракти на постачання вакцин.