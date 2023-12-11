Парламент Польщі у понеділок голосуватиме за новий уряд

Парламент Польщі у понеділок 11 грудня голосуватиме за затвердження нового уряду; очікувано вже увечері новим прем'єром визначать кандидата від опозиційних сил Дональда Туска.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чинний прем’єр Матеуш Моравецький, якому президент після виборів доручив формування уряду як формальному переможцю, спробує отримати у Сеймі достатньо голосів для затвердження уряду.

Депутати від провладних сил мають лише 191 мандат, а коаліція опозиційних політсил – "Громадянської платформи", "Третього шляху" та "Лівиці" – 248 мандатів, тож очікувано уряд Моравецького не затвердять.

Після цього ініціатива з призначення прем’єру та уряду перейде до Сейму. Початок цієї процедури, так званого "другого конституційного кроку" та подальші дебати, планується на 16:30. Голосування за обрання прем’єр-міністра має відбутися о 20 годині.

У вівторок 12 грудня о 9:00 новий прем’єр має представити свою програму і склад уряду, а голосування має відбутися о 15:00.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Туск представив склад свого уряду.

З визначеним графіком голосувань, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.