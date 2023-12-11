Парламент Польши в понедельник будет голосовать за новое правительство

Парламент Польши в понедельник 11 декабря будет голосовать за утверждение нового правительства; ожидаемо уже вечером новым премьером определят кандидата от оппозиционных сил Дональда Туска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Действующий премьер Матеуш Моравецкий, которому президент после выборов поручил формирование правительства как формальному победителю, попытается получить в Сейме достаточно голосов для утверждения правительства.

Депутаты от провластных сил имеют лишь 191 мандат, а коалиция оппозиционных политсил – "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Левицы" – 248 мандатов, поэтому ожидаемо правительство Моравецкого не утвердят.

После этого инициатива по назначению премьера и правительства перейдет к Сейму. Начало этой процедуры, так называемого "второго конституционного шага" и дальнейшие дебаты, планируется на 16:30. Голосование за избрание премьер-министра должно состояться в 20 часов.

Во вторник 12 декабря в 9:00 новый премьер должен представить свою программу и состав правительства, а голосование должно состояться в 15:00.

Напомним, в минувшую пятницу Туск представил состав своего правительства.

С определенным графиком голосований правительство Туска полноценно заработает не раньше 13 декабря, после принятия присяги перед президентом Польши.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.