Туск офіційно оголосив членів свого уряду, який можуть схвалити вже наступного тижня

Кандидат у прем’єр-міністри від польської опозиції Дональд Туск, як і очікувалось, у п’ятницю представив склад свого уряду, який уже наступного тижня може отримати схвалення Сейму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Туск фактично підтвердив інформацію у ЗМІ щодо розподілу міністерських портфелів. Головою МЗС знову стане Радослав Сікорський, який був на посаді у 2007-2014 роках, а нині є депутатом Європарламенту. А міністром у справах ЄС стане лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

Міністерство оборони Польщі в уряді Дональда Туска очолить Владислав Косіняк-Камиш, лідер Польської селянської партії. Її ж представник Чеслав Секерський має стати міністром сільського господарства.

Серед інших помітних змін – розділення міністерств освіти і науки, які очолять Барбара Новацька з "Громадянської платформи" й Даріуш Вечорек від "Нових лівих" відповідно.

Усього в новому уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів і четверо міністрів без портфеля.

Як відомо, 11 грудня польський Сейм голосуватиме за вотум довіри уряду на чолі з Матеушем Моравецьким. Коли, як очікують, він не отримає вотуму довіри, парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска.

Таким чином, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.