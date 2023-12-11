Близько 20 європейських експертів застерегли від підштовхування України до поступок перед РФ

Близько двох десятків експертів-аналітиків з країн Європи опублікували звернення, в якому застерігають від зменшення західної підтримки для України, що змусило б Київ йти на переговори з Кремлем та прийняти болючі поступки.

Переклад звернення українською підготувала "Європейська правда".

Підписанти звернення адресують його громадянам та урядам європейських країн. Вони кажуть про "дзвони, що б'ють на сполох" через те, що українська армія не має достатньо зброї для "війни на виснаження", тоді як західна допомога виявилася меншою, ніж обіцяна, подальша підтримка США під питанням, а Росія нарощує власне виробництво зброї.

"Відмова від України зробить Європу страшенно вразливою. Ми не повернемося до Європи 2021 року. Натомість ми повернемося до стану перманентної небезпеки. Втрата захисту, який зараз забезпечує Україна, зробить Європу глибоко ослабленою і водночас призведе до втрати взаємної довіри між європейськими державами. Натомість оновлену російську імперію, з якою ми стикнемося, підбадьорить демонстрація того, що вона може зміцнитися за допомогою агресії. Це означатиме повернення до Європи 1930-х років", – наголошують вони.

Підписанти зауважують, що Європа має ресурси для того, щоб протистояти Росії, а під час пандемії коронавірусу вона довела, що може досягати хороших результатів, якщо країни об’єднають зусилля.

"Зараз якнайшвидше потрібна скоординована мобілізація промисловості для постачання більшої кількості зброї та боєприпасів в Україну – і, врешті-решт, для того, щоб перевершити Росію у виробництві", – зазначають у листі.

Підписанти наголошують, що це довело би Кремлю готовність Європи об’єднуватися і діяти.

"Якщо ми не докладемо зусиль для озброєння сьогодні, нам доведеться робити їх завтра, і – якщо Росія досягне своїх цілей в Україні – ми муситимемо робити це у значно складніших і загрозливіших умовах. Це означатиме втрату дорогоцінного часу.

Натомість, якщо ми повністю присвятимо себе тому, щоб гарантувати українцям європейське майбутнє, Росія не зможе нам протистояти. Сила Росії значною мірою ґрунтується на нашій нерішучості… Від перемоги України залежить виживання вільної та демократичної Європи", – підкреслюють вони.

Лист-звернення опублікували одночасно у кількох європейських виданнях. На цей час його підписали 18 експертів з Іспанії, Бельгії, Франції, Польщі, Словаччини, Фінляндії, Швеції, Естонії, Німеччини, Італії та України.

Повний текст звернення читайте за посиланням: "Ми на порозі повернення до Європи 1930-х років".