Около 20 европейских экспертов предостерегли от подталкивания Украины к уступкам перед РФ

Около двух десятков экспертов-аналитиков из стран Европы опубликовали обращение, в котором предостерегают от уменьшения западной поддержки для Украины, что заставило бы Киев идти на переговоры с Кремлем и принять болезненные уступки.

Перевод обращения на украинский язык подготовила "Европейская правда".

Подписанты обращения адресуют его гражданам и правительствам европейских стран. Они говорят о "колоколах, бьющих тревогу" из-за того, что украинская армия не имеет достаточно оружия для "войны на истощение", тогда как западная помощь оказалась меньше, чем обещана, дальнейшая поддержка США под вопросом, а Россия наращивает собственное производство оружия.

"Отказ от Украины сделает Европу ужасно уязвимой. Мы не вернемся в Европу 2021 года. Вместо этого мы вернемся к состоянию перманентной опасности. Потеря защиты, которую сейчас обеспечивает Украина, сделает Европу глубоко ослабленной и одновременно приведет к потере взаимного доверия между европейскими государствами. А вот обновленную российскую империю, с которой мы столкнемся, ободрит демонстрация того, что она может усилиться с помощью агрессии. Это будет означать возвращение в Европу 1930-х годов", – отмечают они.

Подписанты отмечают, что у Европы есть ресурсы для того, чтобы противостоять России, а во время пандемии коронавируса она доказала, что может достигать хороших результатов, если страны объединят усилия.

"Сейчас как можно быстрее нужна скоординированная мобилизация промышленности для поставки большего количества оружия и боеприпасов в Украину – и, в конце концов, для того, чтобы превзойти Россию в производстве", – отмечают в письме.

Подписанты отмечают, что это доказало бы Кремлю готовность Европы объединяться и действовать.

"Если мы не приложим усилий для вооружения сегодня, нам придется предпринимать их завтра, и – если Россия достигнет своих целей в Украине – мы должны будем делать это в значительно более сложных и угрожающих условиях. Это будет означать потерю драгоценного времени.

Но если мы полностью посвятим себя тому, чтобы гарантировать украинцам европейское будущее, Россия не сможет нам противостоять. Сила России в значительной степени основывается на нашей нерешительности... От победы Украины зависит выживание свободной и демократической Европы", – подчеркивают они.

Письмо-обращение опубликовали одновременно в нескольких европейских изданиях. В настоящее время его подписали 18 экспертов из Испании, Бельгии, Франции, Польши, Словакии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Германии, Италии и Украины.

Полный текст обращения читайте по ссылке: "Мы на пороге возвращения к Европе 1930-х годов".