Болгарія заради Шенгену відкладе запровадження податку на транзит російського газу

Болгарія відкладає введення плати за транспортування російського газу, щоб не ризикувати членством у Шенгенській зоні.

Це стало зрозуміло зі спільної заяви лідера ГЕРБ Бойка Борисова та співголови "Продовжуємо зміни Кирила Петкова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOVA.

Було вирішено, що Болгарія повинна дотримуватися загальноєвропейського підходу, щоб плата не стала каменем спотикання для її членства в Шенгенській зоні.

"Ми поговорили і вирішили, що в питанні плати за транспортування газу ми будемо дотримуватися загальноєвропейського підходу. Ми повинні працювати з Єврокомісією. Ми приймаємо рішення про відтермінування", – заявив Кирил Пєтков.

Рішення уряду в жовтні запровадити податок, який зменшить прибутки російського ПАТ "Газпром", викликало занепокоєння щодо високих цін і перебоїв у постачанні газу по всій Південно-Східній Європі. У той час як Болгарія ще не стягувала жодних платежів з клієнтів свого оператора мережі, влада Угорщини назвала це "ворожим кроком" і закликала ЄС розслідувати це рішення.

Як заявили Петков і Борисов, Болгарія внесе зміни до законодавства, щоб скасувати податок, поки не знайде загальноєвропейський підхід до його впровадження.

Лідери партій виступали перед тим, як міністри внутрішніх справ країн Центральної та Східної Європи мали зустрітися пізно ввечері в понеділок у Словенії, щоб обговорити Шенгенську зону та боротьбу з нелегальною міграцією. У неділю Австрія запропонувала частково зняти вето на заявки Болгарії та сусідньої Румунії на вступ до Шенгену, дозволивши відкритий доступ по повітрю за умови, що обидві країни приймуть екстрадованих шукачів притулку.

"Ми не повинні втратити цей шанс через податок. Добросусідські відносини, які завжди були серед наших головних прерогатив, залишаться такими і надалі", – сказав Борисов.

"Звичайно, це крок у правильному напрямку, тому що досі Австрія займала дуже категоричну позицію. Те, що ця позиція змінюється, дає можливість для переговорів. Ми не приймемо жодних особливих умов для Болгарії. Але якщо мова йде про краще дотримання загальноєвропейських правил, звичайно, ми будемо їх дотримуватися", – заявив прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.